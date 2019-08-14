مالك الجزيري يتقدم في بطولة فانكوفر المفتوحة

تأهل لاعب التنس التونسي، مالك الجزيري، المصنف 99 عالميا، إلى ثمن نهائي بطولة فانكوفر المفتوحة في كندا، بعد فوزه في الدور الثاني للجدول الرئيسي، على اللاعب الكوري الجنوبي دوكهي لي، المصنف 208 عالميا، بمجموعتين لواحدة، بعد ساعة و57 دقيقة من اللعب.



وكان الكوري الجنوبي قد دخل المواجهة بقوة، وفاز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-2، قبل أن يعود مالك الجزيري من بعيد، ويفوز بمجموعتين متتاليتين 6-4 و6-1.



وسيواجه الجزيري في ثمن النهائي، المنتصر في اللقاء الذي يجمع حاليا بين الكولومبي أليخاندرو جوميز، والبريطاني وليام برودي.

