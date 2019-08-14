"CBS" و"فياكوم" تشكلان عملاقا إعلاميا

أعلنت هيئة "سي بي إس" للبث التلفزيوني والإذاعي ومجموعة "فياكوم" الإعلامية، الثلاثاء، أنهما توصلتا إلى اتفاق لدمج إمبراطوريتيهما، في أحدث صفقة إعلامية ضخمة.



ويقضي الاتفاق، بأن يتحد هذان الكيانان مجددا، إذ كانا في السابق تحت مظلة الشركة نفسها حتى فككهما في العام 2006 سومر ريدستون.



وسيكون للشركة الجديدة أكثر من 28 مليار دولار من العائدات وتشمل علامات تجارية مثل "إم تي في" و"كوميدي سنترال" و"شو تايم" و"باراماونت بيكتشرز".



وأشارت الشركتان إلى أن عملية الدمج ستتيح لهما تعزيز الاستثمار في قطاع الترفيه والانتشار العالمي، من خلال شبكات البث في بريطانيا والأرجنتين وأستراليا والمحتوى الذي يقدم بـ45 لغة.



وقالت شاري ريدستون التي سترأس شركة "فياكوم سي بي اس" الجديدة "أنا متحمسة جدا لرؤية هاتين الشركتين العظيمتين تندمجان حتى تتمكنا من تحقيق القوة الهائلة الناتجة عن عملية دمجهما".



وأوردت "قال والدي ذات مرة: المحتوى ملك، وهذا الأمر يتجلى اليوم" موضحة "سنؤسس مؤسسة إعلامية عالمية شاملة تتمتع بموقع جيد للنمو في قطاع سريع التغير".



وبموجب الصفقة، سيملك مساهمو "سي بي اس" الحاليون 61 في المئة من الشركة، بينما يملك مساهمو "فياكوم" 39 في المئة من الشركة الجديدة.