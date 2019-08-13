ميركل: الصراعات التجارية الدولية أثرت على ألمانيا كدولة مصدرة

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأن الصراعات التجارية الدولية أثرت على

بلادها كدولة مصدرة.



وخلال منتدى لقراء صحيفة "اوست زيه تسايتونج" في مدينة شترالزوند، اعترفت ميركل اليوم الثلاثاء بوقوع " العديد من الأخطاء" في قطاع صناعة السيارات والذي يمثل لب الصناعة الألمانية.



في الوقت نفسه، رأت ميركل أنه ليس هناك ضرورة لحزم تحفيزية للاقتصاد على الرغم من " المرحلة الصعبة" التي يمر بها أكبر اقتصاد في أوروبا.



وحذرت المستشارة الألمانية من الحديث بشكل سلبي عن الوضع الاقتصادي " فنحن سنتصرف وفقا للموقف" مشيرة إلى الإعفاءات المزمعة بالنسبة لدافعي الضرائب عبر شطب جزء واسع النطاق من ضريبة التضامن لتمويل تكاليف الوحدة الألمانية.



ومن المنتظر بموجب هذه التدابير، تحسين وضع 96.5% من دافعي هذه الضريبة اعتبارا من عام 2021.



ونوهت ميركل إلى أن من المهم أن يتم إلى جانب هذه الإجراءات، القضاء علىالبيروقراطية وضخ استثمارات في مجال البحث.



وتزايد عدد المحللين الذين يتوقعون إعلان انكماش الاقتصاد الألماني أوجموده خلال الربع الثاني من العام الحالي ومن المنتظر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بيانات الناتج المحلي لألمانيا غدا الأربعاء.

