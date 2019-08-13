بعد وفاته.. مطالب بمعاقبة مروجى صورة "رجل العجلة"

أعلنت أسرة الرجل المسن من أبناء مدينة المحلة الكبرى وصاحب واقعة "عجلة" صلاة العيد، والمعروف بـ"رجل العجلة"، وهو الذي كان يؤدي صلاة عيد الأضحى وهو يركب العجلة، عن وفاته متأثرًا بإصابته بجلطة لحقت به عقب إنتشار الصورة على صفحات السوشيال ميديا.



وكانت حالة من الجدل قد إتشرت على السوشيال ميديا عقب صلاة عيد الأضحى أول أمس الأحد، بسبب تداول صورة لرجل مسن يركب دراجة ويصلي بها، وتم تداول الصورة والسخرية منها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ما أدي إلى حالة من الصدمة لهذا الرجل المسن.



وإستغاثت بنات الرجل المسن من خلالها صفحات السوشيال ميديا لحذف صورة والدها، إن الصورة تسببت في جلطة لوالدها حتى توفى في المستشفى ظهر اليوم، خيث أكد بعض أقارب وجيران الأسرة أن الصورة تسببت فى مشاكل عائلية، وصلت لحد الطلاق لإحدى بناته.



من جانبه أكد الدكتور محمد طاهر، أستاذ علم تنظيم المجتمعات بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة الزقازيق، أنه رجل بسيط ذهب يصلى العيد، خاف على العجلة من سرقتها فى زحمة العيد، (وكلنا عارفين إن ده بيحصل)، فقرر يصلى على العجلة فى اتجاه القبلة.



وأكمل فقام أحدهم بتصويره، وأضاف صورته إلى مواقع السوشيال ميديا دون استئذان أو آدب لإستعمال صور الناس الشخصية، لتسرى وتنتشر كالنار فى الهشيم، وينتج عنها مايشبه الفضيحة رغم عدم وجود جرم فى الموضوع برمته، وتعليقات ساخرة، ومكالمات غير مسؤولة لبناته، ليُصاب بجلطة فى المخ مصحوب بشلل نصفى، وسط ضغط نفسي وعصبى رهيب لا يتحمله بشر، ليلقى ربه اليوم، وهو عمره ولا جدال ولكن يبقى بسبب رغم مسؤول صفحة فى زيادة التفاعل.



وإختتم طاهر، حديثه لـ"الدستور" وطالبًا بمعاقبة كل من يستخدم صورة بغير إذن صاحبها وأن يُجبر الجميع على تغطية الوجوه عند نشر الصور،