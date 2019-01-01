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رياضة

مهاجم الجونة يعتذر لجماهير الزمالك

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
الدستور
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أبدى أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة، اعتذاره للجماهير المصرية بشكل عام، والزمالك بشكل خاص لما بدر منه في مباراة فريقه أمام الفريق الأبيض في الدوري.

المباراة التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 سجل فيها ريان هدفا، بعدما حل بديلا في الشوط الثاني، الأمر الذي ترتبت عليه حالة شد بينه وبين لاعبي الزمالك بسبب احتفاله بالهدف، ما اعتبره البعض طريقة استفزازية للاعبي الأبيض، كونه قد أشار إليهم بأن الدوري قد انتهى بالفعل وحُسم لصالح فريقه السابق الأهلي.

وقال ريان، عبر حسابه على “تويتر”: “أعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادي الزمالك، وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماسًا ونرفزة ملعب”.

يذكر أن الزمالك بفقدانه نقطتين أمام الجونة بات بحاجة لأن يتعثر الغريم التقليدي الأهلي بالتعادل أو الخسارة من المقاولون العرب، ليبقى على آخر أمل له في الفوز بالدوري شريطة التغلب على الإسماعيلي والأهلي تباعا.
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