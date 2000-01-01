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رياضة

الدورى المالطى يعيد رونالدينيو من الاعتزال

الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:51 ص
جريدة الدستور
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يتجه رونالدينيو، أسطورة برشلونة ومنتخب البرازيل سابقا، لاتخاذ قرار مفاجئ بالعودة لكرة القدم مجددا، بعد سنوات من إعلانه اعتزال اللعب نهائيًا.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف مالطا" فإن رونالدينيو دخل في مفاوضات جادة بشأن اللعب لنادي بيركيركارا إف سي المالطي، خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان ميشيل فالنزيا مدرب الفريق، والذي أكد أن المحادثات مع اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية مرة وحيدة قائمة بالفعل.

وقال فالنزيا: "بإمكاني أن أؤكد أن هناك احتمالية لضم رونالدينيو، لا شيء تحقق حتى الآن، ولكن المفاوضات قائمة وعلينا أن نتحلى بالصبر حتى تتم بنجاح".

وأكد مدرب الفريق المالطي أن التعاقد مع رونالدينيو يأتي جزءا من صفقة رعاية ضخمة للنادي من قبل أحد رجال الأعمال الذي تربطه علاقة صداقة قوية باللاعب البرازيلي.

واختتم: "صفقة مثل هذه ستمثل دفعة كبيرة لنادينا، على مستوى اللعب والتسويق، إذ إن رونالدينيو يعد من بين أفضل 20 لاعبا في تاريخ كرة القدم".

بيركيركارا هو نادي كرة قدم في مالطا تأسس في عام 1950، ونجح في التتويج بلقب الدوري المالطي 4 مرات أعوام 2000 و2006 و2010 و2013.

رونالدينيو تجنب إعلان اعتزاله اللعب قبل أن يقوم بذلك في عام 2018 رغم عدم مشاركته في أي مباراة رسمية منذ 2015، وكان آخر فريق لعب له هو فلوميننزي البرازيلي.

وقضى الساحر البرازيلي أفضل فترات مشواره الكروي في برشلونة من 2003 وحتى 2008 وقاد البارسا للفوز بدوري أبطال أوروبا 2006 والدوري الإسباني في 2005 و2006 ونال جائزة الكرة الذهبية في عام 2005.
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