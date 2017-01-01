الزراعة الصينية: حمى الخنازير الأفريقية تحت السيطرة

ذكرت وزارة الزراعة الصينية يوم السبت أنه تم على نحو فعال احتواء بؤر تفشي حمى الخنازير الأفريقية بالبلاد، مع انعكاس التعافي في إنتاج لحم الخنزير ومبيعاته.



وخلال مؤتمر صحفي، قال وي باي قانج، مسؤول بوزارة الزراعة والشؤون الريفية، إن الصين سجلت 48 بؤرة تفش لحمى الخنازير الأفريقية حتى الآن هذا العام، مع انخفاض كبير في المتوسط الشهري.



وأوضح وي أن البلاد رفعت أوامر الحظر في 24 منطقة على مستوى المقاطعات تم احتواء الوباء فيها.



وسجلت الصين أول حالة من المرض في أغسطس 2018 في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد. وبعد ذلك تم تسجيل حالات تفش للمرض في عدة مناطق أخرى على مستوى المقاطعات.



وكثفت البلاد جهودها للسيطرة على المرض، من خلال لوائح أشد صرامة بهدف تعزيز الوقاية من المرض والسيطرة عليه.



وستواصل الصين جهودها لمكافحة المرض، وستتخذ إجراءات لتعزيز إنتاج لحم الخنزير، كما ستضمن في الوقت ذاته المعروض من الدجاج وغيره من بدائل لحم الخنزير، وفقا لما ذكر وي.