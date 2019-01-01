مجلس الأمن يتبنى قرارًا بشأن تنسيق جهود مكافحة الإرهاب

تبنى مجلس الأمن قرارًا بشأن تنسيق الجهود للتعامل مع الروابط بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للقوميات.



وحث القرار رقم 2482، الذي دعمته دول المجلس الـ15 بالإجماع، كل الأطراف على تعزيز تنسيق الجهود على جميع المستويات من أجل تدعيم استجابة عالمية للروابط بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، الإقليمية والعابرة للقوميات، التي تمثل تحديًا وتهديدًا بشكل خطير على الأمن الدولي.



وشدد القرار على أهمية الحوكمة الجيدة، وعلى الحاجة إلى مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



وأدان القرار بشدة تواصل تدفق الأسلحة، منها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية وأنظمة الطائرات بدون طيار، إلى المنظمات الإرهابية وفيما بينها.



وأعرب القرار عن قلق المجلس بشأن تمكن الإرهابيين من استغلال الجريمة المنظمة مصدرًا للتمويل أو دعمًا لوجيستيا، عبر تهريب السلاح والأشخاص والمخدرات والقطع الفنية والممتلكات الثقافية.