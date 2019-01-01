حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 19 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: أنت مدعو هذا اليوم إلى عرض أفكارك والتواصل اجتماعيًا ومهنيًا أو القيام بأيّ نشاط غير مهني.

عاطفيًا: الوضع العاطفي الدقيق يتطلّب اهتمامًا صادقًا ورعاية استثنائية من قبلك، فلا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة.

صحيًا: بعد طول معاناة مع الألم في الظهر، ترى أن التمارين الرياضية بدأت تؤتي مفعولها.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.