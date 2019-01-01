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رسميًا.. فرجاني ساسي رجل مباراة تونس ومدغشقر
الخميس 11/يوليه/2019 - 11:14 م
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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم
إفريقيا
مصر
2019، حصول اللاعب فرجاني
ساسي
، لاعب
منتخب
تونس
على جائزة
أفضل
لاعب في
مباراة
منتخب
بلاده
أمام
مدغشقر في ربع نهائي أمم
إفريقيا
.
التفاصيل
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