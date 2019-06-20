إيران تحث المجتمع الدولي على مطالبة أمريكا بوقف نشاطها المزعزع للاستقرار

دعا سفير إيران بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن المجتمع الدولي إلى مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء "إجراءاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار" في الخليج، قائلا إن طهران لا تسعى للحرب لكنها ستعمل على تأمين أراضيها.



وأضاف السفير مجيد تخت روانجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن القوات الإيرانية استهدفت طائرة أمريكية مسيرة اليوم الخميس "عندما دخلت المجال الجوي الإيراني رغم التحذيرات اللاسلكية المتكررة".