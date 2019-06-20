اليوم بدء فعاليات "مناظرات نادي مصر"

بدأت منذ قليل المناظرة الأولى في سلسلة مناظرات نادي مصر٬ "الأرشيف الوطني لثورة 1919 بين الرقمنة والتقليدية" وذلك ضمن احتفالية مشروع التحرير لاونج بمئوية ثورة 1919 بمقر المشروع بوسط البلد.



يتناظر المثقون الآن حول السؤال الثالث: هل يعتبر المزج بين تراثية المصدر وحداثة الوسيلة ضرورة مناسبة لهدف يخدم الحدث؟ ولماذا؟. هذا وتهدف المناظرات إلى تعزيز احترام الرأي والرأي الآخر، وتثري الحياة الثقافية والاجتماعية من خلال الحوار الذي يتناول القضايا الجوهرية ولاسيما الوطنية.



يشارك في المناظرة لفيف من الشخصيات العامة والباحثين والإعلاميين والأكاديميين المتخصصين والمهتمين بالأبعاد المختلفة لهذا الحدث الوطني الفريد. تحاول المناظرة عرض الآراء المختلفة حول توثيق وقراءة التاريخ وتأثير طرق التوثيق المختلفة هذه على فهم وتحليل الوقائع التاريخية.