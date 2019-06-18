القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:32 م

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

رابط الاستعلام عن
dostor.org/2675867

أكدت وزارة التربية والتعليم من خلال تصريحات المسئولين أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ستكون من خلال بوابة الثانوية العامة عن طريق بالاسم ورقم الجلوس.

وأشارت الوزارة إلى أن يجب الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر بوابة الثانوية العامة للحصول على النتائج.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالخطوات:

الدخول على رابط موقع بوابة الثانوية العامة.
كتابة اسم الطالب والبياناتت المطلوبة.
كتابة رقم الجلوس.
إدخال اسم المحافظة.
اضغط على إظهار النتيجة "نتيجة اولى ثانوى".

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018 2019، خلال الفترة من 19 مايو 2019 إلى 1 يونيو، وأجريت الامتحانات للطلاب إلكترونيًا، من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، باستثناء 500 مدرسة لم تكتمل بنيتها التكنولوجية، أدى طلابها الامتحانات ورقيًا، بالإضافة إلى طلاب المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات.

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