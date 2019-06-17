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الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:47 م

الطيب: الشيخ الشعراوي إمام الدعاة وأبرز المجددين

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
dostor.org/2674316

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمكانة ودور الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة.

وقال الإمام الأكبر في بيان اليوم، بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي، إن إمام الدعاة كان من أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، وكان حين يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها، فكتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين.

وأضاف الطيب: "لا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه محبًا لوطنه".

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