الأمن اللبناني يلقي القبض على إرهابي روج لأفكار "داعش"

ألقت أجهزة الأمن اللبنانية القبض على إرهابي يحمل الجنسية السورية، لقيامه بالترويج لأفكار تنظيم (داعش) الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، واعتزامه استهداف إحدى الكنائس وقتل روادها على غرار الأعمال الإرهابية التي شهدتها سريلانكا مؤخرا، وكذلك استهداف مراكز دينية تابعة للطائفة الشيعية.



وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي - في بيان اليوم الاثنين - أن شعبة المعلومات (الاستخبارات) كانت قد رصدت الإرهابي الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وتبين أنه مقيم في الجنوب اللبناني، وينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر تنظيم (داعش) وتجنيد أشخاص لصالحه، وتم ضبطه وإحالته إلى القضاء المختص.



وتبين من التحقيقات أن المتهم أنشأ عددا كبيرا من القنوات والمجموعات على عدد من التطبيقات الألكترونية، لمتابعة وتعميم ما يقوم تنظيم داعش بنشره، كما أنه ارتبط بأشخاص خارج لبنان وتعاون معهم في تأسيس مجموعات على شبكة الإنترنت تنشط في نشر وترويج فكر التنظيم.



وأظهرت التحقيقات أن المتهم - في أعقاب التسجيل المصور الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش يبارك فيه سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا في شهر أبريل الماضي - قام بتدوين عبارات على جدران مداخل البلدة التي يقطن فيها، تتضمن شعارات مؤيدة لـ "البغدادي" وتنظيمه الإرهابي.



وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتباحث مع عدد ممن يتواصل معهم، في القيام بأعمال إرهابية لصالح تنظيم داعش داخل لبنان، بالدخول إلى إحدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، على غرار تفجيرات سريلانكا، وكذلك استهداف الحسينيات (مراكز دينية تابعة للطائفة الشيعية) في القرى والبلدات اللبنانية ذات الغالبية الشيعية.



وأشارت إلى أن المتهم قام بالدخول على مواقع تابعة لتنظيم داعش على شبكة الإنترنت، تتضمن موسوعات حول كيفية صناعة المتفجرات، وقام بحفظها في سبيل تعلم كيفية تصنيعها والعمل على توفير المواد اللازمة للتصنيع، إيذانا باستخدامها في تفجيرات إرهابية خاصة في مناطق الجنوب اللبناني.