ألمانيا تدين "العدوان على العقيدة"

أدانت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، حادثة شهدت إتلاف حوالي 50 نسخة من المصحف في أحد المساجد في مدينة بريمن.



وقالت الشرطة، إن شخصًا أو أكثر من شخص مزقوا نسخًا من المصحف في أحد المساجد بمدينة بريمن شمال غربي البلاد، يوم السبت الماضي.



وناشدت الشرطة الألمانية الشهود للتقدم والإدلاء بشهاداتهم.



ووفقًا لجمعية المسجد المحلي، فقد تم إلقاء بعض الصفحات في المرحاض.



وقال شتيفين زايبرت، المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء: "إن هذا بالضبط هو نوع العدوان على الممارسة السلمية للعقيدة الذي لن نتسامح معه في هذا البلد".



من جهته، ذكر أيمن مزيك، وهو زعيم مسلم ألماني بارز، أن هذا التصرف يهدف إلى تأجيج دوامة الكراهية والعنف ضد المسلمين ومساجدهم.