جوارديولا ينتزع من زيدان لقب المدرب الأكثر شهرة فى العالم

انتزع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، لقب المدير الفني الأكثر شهرة في العالم لموسم 2018-2019.



وحسب دراسة مؤسسة "comunicar es ganar" للمدرب الأكثر شهرة، التي أخذت في الاعتبار نحو 100 عامل متغير و10 فئات لتحديد التصنيف، فقد حصل جوارديولا على 82.8 نقطة من 100، يليه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بـ80.1 نقطة.



وجاء في المركز الثالث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد (77.6100 نقطة) ثم ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق (75.7100 نقطة)، وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي (73.6100 نقطة).



وقال ماريو جورينجيرو، أحد القائمين على الدراسة، إن استمرارية أداء مانشستر سيتي وتأثير شخصية جوارديولا في كرة القدم عاملان ساعدا على إنهائه الموسم كأكثر المدربين شهرة.



ويظهر بين العشرة الأوائل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني في المركز السابع، وأوناي إيمري مدرب أرسنال الإنجليزي في المركز الثامن.