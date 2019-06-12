مسلحون يهاجمون قريتين وسط مالي

قال مسؤول محلي في مالي إن مسلحين هاجموا قريتين لقبيلة الدوجون وسط البلاد.



وأضافت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن الهجومين وقعا على بعد 50 كيلومترًا من موقع هجوم مشابه أودى بحياة العشرات نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح المسؤول أن مسلحين مجهولين يقودون دراجات نارية أحاطوا بالقريتين وأطلقوا الرصاص على المدنيين، مشيرًا إلى أن الهجوم مستمر حتى الآن.

وأشار إلى وجود مصابين تم نقلهم إلى المسشتفيات لتلقي العلاج، دون الإفصاح عن حصيلة الضحايا.

يذكر أن مالي تعاني منذ سنوات من انتشار أعمال عنف على خلفية عرقية وقبلية، بالإضافة إلى هجمات تشنها مجموعات متشددة، ووقعت مواجهة بين قبيلتي دوجون والفولاني قبل أشهر قليلة أودت بحياة 37 شخصًا.

وكانت حكومة مالي قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لنزع السلاح وإعادة دمج الميلشيات في القوات المسلحة وتعزيز الجهاز الأمني في وسط البلاد.