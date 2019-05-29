السجائر الإلكترونية المنكّهة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

حذرت دراسة طبية من أن النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية، وخاصة نكهتي القرفة والمنتول، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) عند استنشاقها.



وقام باحثون قائمون على الدراسة، التي أجريت في كلية الطب جامعة"نيويورك" ونشرت فى عدد مايو من مجلة "الكلية الأمريكية لأمراض القلب"، بدراسة تأثير 6 نكهات مختلفة من السوائل الإلكترونية الشائعة - الفواكه والتبغ والتبغ الحلو مع الكراميل والفانيليا والطحين الحلو والقرفة والمنثول - مع مستويات متنوعة من النيكوتين على الخلايا البطانية المستمدة من الخلايا متعددة القدرات التي يسببها الإنسان "الخلايا الجذعية أو خلايا iPS".



وقال الدكتور جوكزيف وو الأستاذ فى جامعة "ستانفورد" "عندما كشفنا الخلايا لست نكهات مختلفة من السائل الإلكتروني مع مستويات متفاوتة من النيكوتين، رأينا أضرارا كبيرة، كانت الخلايا أقل قابلية للتطبيق في الثقافة وبدأت تظهر عليها أعراض متعددة من الاختلال الوظيفي".



ووجد الباحثون أنه على الرغم من أن العديد من السوائل كانت سامة بشكل معتدل للخلايا البطانية، إلا أن السوائل الإلكترونية المنكهة بالسينامول والمنثول قللت بشكل كبير من صلاحية الخلايا في الثقافة حتى في حالة عدم وجود النيكوتين.