بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان على تايم سبورت المفتوحة
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sport بث حى مباشر بدون تقطيع الزمالك ونهضة بركان في تمام
الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت السعودية والتى تقام على ستاد برج العرب
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الزمالك Vs
نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية
موعد مباراة الزمالك
ونهضة بركان بث مباشر
11:00 مساءاً بتوقيت
السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت
مصر .
11:00 مساءاً بتوقيت
فلسطين .
11:00 مساءاً بتوقيت
الأردن.
11:00 مساءاً بتوقيت
سوريا .
11:00 مساءاً بتوقيت
لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت
العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت
السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت
اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت
ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت
تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت
الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت
المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت
الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت
البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت
سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت
الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت
قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت
موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت
جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت
جرينتش GMT .