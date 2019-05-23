القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
حوادث
الخميس 23/مايو/2019 - 07:13 م

إخلاء سبيل متهم بقضية المحور الإعلامى للإخوان بتدابير إحترازية

إخلاء سبيل متهم بقضية
عادل عبد العال
dostor.org/2641177

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة، على خلفية استكمال التحقيقات في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، بتدابير إحترازية.

وكان المستشار خالد ضياء، المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بحبس المتهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ شهر

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ أقل من شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أكثر من شهرين

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

الآن

ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس

موسكو: مواقف مصر وروسيا بشأن نزاعات المنطقة متقاربة

الباز يكشف: ما هى قصة ظهور أول "بهائى" مصري؟

الطب الشرعي يشرح جثمان فلسطيني زعمت تركيا انتحاره في سجونها

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

وزير الدفاع الأمريكي: ندرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

مصدر: ضوابط جديدة تمنع بيع تذكرة كأس الأمم الأفريقية أو التنازل عنها

ألبومات الصور

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الامتحانات (صور)

إطلاق جائزة التميز الحكومي تحت رعاية حاكم دبى محمد بن راشد في الجامعة العربية

التضامن توزع تجهيزات 19 عريسا وعروسة بالإسكندرية

الحر يضرب مصر

رياضة

لابا كودجو يحسمها عبر«الكابتن»: الأولوية للأهلي (حوار)

هاني أبوريدة يشكل لجنة برئاسة شوبير لبحث مشاكل جدول الدوري

ليستر سيتي يقدم عرضا للهولندي أريان روبن

نجم الساعة

"نجم" يحصل على تعويض بقيمة مليوني دولار بقضية تشهير

الأكثر قراءة

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

وزير الدفاع الأمريكي: ندرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

مصدر: ضوابط جديدة تمنع بيع تذكرة كأس الأمم الأفريقية أو التنازل عنها

الرئيس نيوز

صور نادرة| "الجمسي" في إفطار نادي الجلاء بعد 3 سنوات من انتصار "أكتوبر"

وزير الرى يستعرض إنشاء 92 محطة خلط

الري: "نيل بدون تعديات" هدفنا

الداخلية: مهلة الشهر لتجديد رخصة القيادة لم تلغَ

الدفاع الجوي السعودي ينقذ مطار "نجران" من كارثة

كشكول

جامعة المنوفية تقبل تبرعات أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفياتها

انتهاء تصحيح امتحان الشهادة الابتدائية بالسويس الأزهرية

الليلة.. المنوفية الأزهرية تختتم مسابقة شيخ الأزهر

رئيس جامعة بني سويف: قواعد جديدة لضبط ساعات التدريس في الشعب والبرامج

رئيس جامعة بني سويف: ميكنة كافة بيانات الخريجين

الأمصار

مرة أخرى.. الولايات المتحدة تدعو لحل الأونروا

يعمل لصالح الحرس الثوري.. فرنسا تسلم أمريكا مهندسا إيرانيا

إطلاق سراح إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو 3 سنوات

العنف يتصاعد في جاكرتا اعتراضا على نتيجة الانتخابات

تركيا تخفض رسوم واردات 22 منتجا أمريكيا

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

السبت.. كويكب ضخم يقترب من الأرض

الأشهر الـ 6 التي ستغير وجه الاتحاد الأوروبي

راكب الأمواج والحوت الضخم.. كشف حقيقة "الصورة اللغز"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎