(بث مباشر) مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 117
(بث مباشر) مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 117
(بث مباشر) مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 117
بدأت إدارات مرور الأقصر، اليوم السبت، تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات من خلال وحدات التراخيص بـ"الأقصر وإسنا والبر الغربي". ويتضمن المصلق شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد، كما أن ذلك ...
وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تسليك صفايات المطر وكسح المياه بالشوارع. وتابعت الوحدة المحلية لمركز ...
تعرضت محافظة مطروح إلى سقوط أمطار متوسطة، حيث اجتاحت المدن موجة برد شديدة مصاحبة للرياح، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية. وفي ذات السياق رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ القصوى؛ تحسبًا لحدوث أي ...