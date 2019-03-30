(بث مباشر) مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 117

اتخذت إدارة استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، الذي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك في المحدد لها اليوم، إجراءً احتياطيًا بعد كثرة الأمطار التي هطلت اليوم على أرضية الملعب.





ويلتقي الأهلي مع الزمالك اليوم، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.





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وقامت الإدارة بتغطية أرضية الملعب خوفًا من الأمطار التي هطلت صباح اليوم السبت.





وتقام المباراة بين الأهلي والزمالك بحضور 15 مشجعًا لكل فريق، وفقًا لما حددته الجهات الأمنية.





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يذكر أن الزمالك يتربع على عرش صدراة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويأتي الأهلي في وصافة الجدول برصيد 51 نقطة.