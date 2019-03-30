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السبت 30/مارس/2019 - 04:22 م

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لايف بث مباشر مشاهدة الاهلي والزمالك اليوم

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لايف بث مباشر مشاهدة الاهلي والزمالك اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر
خالد علي
dostor.org/2572456

أون سبورت نقل مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم ، ينهي فريق نادي الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة النادي الأهلي ضمن مباريات قمة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد الجيش ببرج العرب وأكد الدكتور “أشرف صبحي” الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب المصري هو من أهم المستفيدين من كلاسيكو الكرة المصرية وذلك لأن مباراة الأهلي والزمالك سوف تكون بثاً مباشراً على الهواء مباشرة وهذا ما يبعث روح المنافسة والأمل للاعبي الفريقين خلال المباراة، ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 51 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الأول برصيد 53 نقطة.
نقدم لكم رابط مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم فيما أكد الجهاز الفني لنادي الزمالك أن اللاعب “عمرو السولية” قد أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الأهلي أمام الزمالك بعد أ أكد الجهاز الطبي لأنه قد تعافى بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها في ركبته.

وقد ظهر “مارتن لاسارتي” خلال لقاء لها على إحدى القنوات الفضائية الرياضية يؤكد أن فريقه يأمل أن يصل للقمة خلال هذا الموسم الجاري، وأشار خلال حديثه أنه من المتوقع أن يستبعد كلاً من من شريف إكرامي، وليد سليمان، أحمد حمودي، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمد نجيب، أحمد علاء، هشام محمد، عمرو جمال، إسلام محارب وأحمد الشيخ خلال مباراة الأهلي والزمالك التي سوف تقام يوم السبت.

مؤكداً أن مباراة الأهلي والزمالك سوف تشهد غياب اللاعب وليد سليمان الذي تمكن من تسديد ستة أهداف خلال مباريات القمة، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتم استبعاد كلاً من اللاعب أحمد مدبولي ومحمد عنتر لاعبي نادي الزمالك.

حيث أنهى لاعبى نادي الزمالك مرانه الأخيرة في القاهرة استعداداً لمواجهة النادي الأهلي، فيما أنهى لاعبي النادي الأهلي مرانهم على ملعب التتش قبل السفر إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية التي سوف تقام عليه مباراة الأهلي والزمالك الليلة.

وسوف تقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات القمة 117 من بطولة الدوري المصري الممتاز ، و ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 17 من المسابقة المحلية، في الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19.00 بتوقيت القاهرة، بقيادة الحكم الروماني استيفان كوفاكس.

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