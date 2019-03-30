بث مباشر .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك مباشر (Al Ahly) بي ان سبورت match بين ماتش | يلا شوت حصري

كورة ستار الاهلي ضد الزمالك بث مباشر ومن الناحية التهديفية في أول 22 جولة خاضها فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الزمالك في تسجيل 50 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك 20 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

ويُعتبر النجم المصري محمود علاء هو هداف فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث نجح المدافع محمود علاء في تسجيل 12 هدفاً لمصلحة فريقه الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ومن ثم يليه مباشرة في المركز الثاني النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، حيث نجح النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريقه الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.







ويصب فارق الأهداف قبل مباراة القمة لمصلحة فريق الزمالك بواقع 30 هدفاً، وفي مقابل ذلك وصل فارق الأهداف لفريق الأهلي قبل مباراة القمة إلى 23 هدفاً، أي أن الفارق بينهما سبعة أهداف قبل مباراة القمة.

تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 في الدوري المصري، السبت 30-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك التي تقام على ستاد "برج العرب"، عبر قنوات "النيل الرياضية، On Sport HD" في تمام الساعة 7 مساءً.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 من مواجهاتهما في الدوري المصري.