القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
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الأحد 24/مارس/2019 - 03:15 م

شاهد.. محمد رشاد يعلق على زواجه من مي حلمي

شاهد.. محمد رشاد
منار إبراهيم
dostor.org/2564452

أعرب المطرب الشاب محمد رشاد عن سعادته الشديدة بزواجه من الإعلامية مي حلمي، وشارك صورة له من جلسة تصوير حفل الزفاف الذي أقيم أمس وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وكان "رشاد" احتفل بزواجه من مي حلمي مساء أمس السبت، في خصوصية شديدة، بعيدًا عن أعين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه تم إلغاء حفل الزفاف الأول لمي حلمي ومحمد رشاد الذي كان مقررًا من أشهر عدة، قبل انعقاده بساعات، وتداولت الصحف العديد من الأسباب حول حقيقة انفصال الثنائي ومنها خلافات مي وأسرة رشاد.

شاهد.. محمد رشاد يعلق على زواجه من مي حلمي
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