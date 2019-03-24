شاهد.. محمد رشاد يعلق على زواجه من مي حلمي

أعرب المطرب الشاب محمد رشاد عن سعادته الشديدة بزواجه من الإعلامية مي حلمي، وشارك صورة له من جلسة تصوير حفل الزفاف الذي أقيم أمس وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".



وكان "رشاد" احتفل بزواجه من مي حلمي مساء أمس السبت، في خصوصية شديدة، بعيدًا عن أعين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أنه تم إلغاء حفل الزفاف الأول لمي حلمي ومحمد رشاد الذي كان مقررًا من أشهر عدة، قبل انعقاده بساعات، وتداولت الصحف العديد من الأسباب حول حقيقة انفصال الثنائي ومنها خلافات مي وأسرة رشاد.