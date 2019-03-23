بعد انتصارها على "داعش".. "قسد" تطالب تركيا بالتخلي عن سوريا

طالبت قوات سورية الديمقراطية "قسد"- عقب تحقيق النصر النهائي على "داعش " في آخر معاقله بالباغوز شرق سوريا- تركيا بالتوقف عن التدخل في سوريا، والتخلي عن جميع الأراضي السورية.



ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن المتحدث باسم "قسد"، كينو جابرييل، قوله، خلال مراسم إعلان النصر على تنظيم "داعش" في الباغوز، إن النصر على "داعش" تحقق بدعم من قوات التحالف الدولي.



ودعت قوات سورية الديمقراطية، الحكومة السورية، إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية التي أنشئت في المناطق التي تسيطر عليها.



وصرح القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، بأنه تم إنقاذ خمسة ملايين شخص في شمال وشرق سوريا من كل المكونات، وتحرير 52 ألف كيلومتر مربع من الأراضي.



وأوضح أن 11 ألفا من قوات "قسد" قتلوا في المعارك، بالإضافة إلى إصابة 21 ألفا آخرين، إلى جانب الضحايا المدنيين الذين كانوا هدفا للإرهاب.



وأعرب عن تقديره للتحالف الدولي على دعمه قوات "قسد"، معلنًا البدء بمرحلة جديدة من الحرب على "داعش"، بهدف القضاء الكامل على الوجود العسكري السري للتنظيم.