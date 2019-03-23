مصر ضد النيجر | مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

يستعد الفنان محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي ضخم بدار أوبرا جامعة مصر، وذلك يوم ٦ أبريل المقبل. ومن المقرر أن يقدم عدوية عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد "سكوت خلاص" وأغنية "المولد، وسكوت خلاص، وياست ...