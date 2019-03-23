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السبت 23/مارس/2019 - 01:07 م

كورة ستار بث مباشر مباراة مصر ضد النيجر بدون تقطيع يوتيوب kora star | live hd7 | koralive

كورة ستار بث مباشر مباراة مصر ضد النيجر بدون تقطيع يوتيوب kora star | live hd7 | koralive

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2562837

بداية بث مباشر مصر والنيجر اليوم كورة جول، يلا شوت الجديد، يلا شوت حصري، سيكون ابتداء من الساعة 13.45 دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة 15.45 بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة 16.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ومشاهدة مباراة النيجر ومصر اليوم بتوقيت أبوظبي، ستنطلق في تمام الساعة 17.45 بتوقيت المحلي.

 

بث مباشر مصر والنيجر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر مباشرة اليوم، ستكون هي قناة bein SPORTs المفتوحة، التي أعلنت أنها ستعرض متابعة ودية مصر والنيجر اليوم بث مباشر، وسنقدم لكم اسم معلق مباراة اليوم، فورا الإعلان عليه من طرف إدارة القناة فتابعونا.

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