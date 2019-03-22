فيتنام تعترض على إجراء تايوان تدريبات بالذخيرة الحية حول جزيرة تابعة لها

أعلنت فيتنام اعتراضها على اعتزام تايوان إجراء تدريب عسكرى بالذخيرة الحية حول جزيرة (با بينه) فى أرخبيل (سبراتلي)، وطالبتها بالتخلي عن مثل هذه الأعمال في المستقبل.



ونقل موقع"فيت نيوز" الفيتنامي اليوم الجمعة عن لى تى تو هانج المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها إن فيتنام لديها الأساس القانوني الكافي، والدليل التاريخي الذي يؤكد سيادتها على باراسيل وأرخبيل سبراتلي وفقا للقانون الدولي.



وأضافت أن استمرار تايوان في إجراء تدريبات بالذخيرة الحية فى المياه المحيطة بجزيرة(با بينه) رغم معارضة فيتنام لذلك، يعد انتهاكا خطيرا لسيادة فيتنام على أراضيها، ويشكل خطرا على السلم والاستقرار، والأمن والأمان البحريين، فضلا عما يسببه من إشاعة التوتر وتعقيد الوضع فى البحر الشرقي.