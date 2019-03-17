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الأحد 17/مارس/2019 - 03:14 م

match live كورة online مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر على بي ان سبورت Liverpool

match live كورة online مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر على بي ان سبورت Liverpool

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2555916

يقدم الدستور  خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم 17-3-2019 الاحد  من مباريات الاسبوع الـ31 من الدورى الإنجليزى ” البريمرليغ”، سيحل فريق لبفربول ضيفا على فولهام في مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر التى ستقام على ملعب كرافين كوتاج، معقل فولهام .
 
يلاشوت مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم 17-3-2019
 
يدخل فولهام المباراة متمسكاً بأمل بسيط فى البقاء بالبريميرليج، رغم سلسلة الهزائم خلال آخر ست مباريات، وتسع هزائم خلال آخر 10 مباريات، ولكن ستصطدم طموحاتهم بآمال «الريدز»، الذى يسعى لاستعادة الصدارة مجدداً من مانشستر سيتى، الغائب عن هذه الجولة بسبب مشاركته فى منافسات كأس إنجلترا.
 
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر بدون تقطيع
 
بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر رابط سريع
 
يعانى ليفربول من غياب قائده «هندرسون» بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكاحل والتى ستبعده عن المشاركة مع الفريق بأوامر من الجهاز الطبى، وأيضاً هناك شكوك حول لحاق نابى كيتا والذى يعانى من إصابة عضلية. ويحتل ليفربول وصافة البريميرليج برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتى، بينما يوجد فولهام فى المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة فقط.
 
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر بدون تقطيع
 
بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر رابط سريع
 
ويسعى الدولى محمد صلاح، جناح «الريدز»، لكسر الصيام التهديفى غير المسبوق مع فريقه منذ انضمامه فى صيف 2017، حيث لم يسجل أى هدف خلال ست مباريات متتالية فى كل البطولات، أربع منها فى الدورى الإنجليزى، وسجل هدفاً واحداً فقط فى آخر تسع مباريات فى جميع المسابقات.

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