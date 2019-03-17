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الأحد 17/مارس/2019 - 03:01 م

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الأنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الأنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2555894

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الأنجليزي

من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق البطولة الغائبة عن قلعة الريدز منذ أكثر من 20 عاما يلتقي فريق ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح نظيره فريق فولهام في مباراة مشتعلة تقام اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر مارس لعام 2019 ميلادية في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب كرافين كوتاج في اللقاء الذي يقام بينهما في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الاحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث حي عبر قنوات بي ان سبورتس.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد في البريميرليج حيث يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 7 والهزيمة في لقاء وحيد ويسعى لتحقيق الفوز على واتفورد وخطف الصدارة من مانشستر سيتي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة حيث سيصل الريدز للنقطة 76 ويستغل عدم لعب السيتي مباراة في الدوري هذا الأسبوع بسبب كأس الاتحاد الإنجليزي، بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بدون تقطيع اليوم الأحد في الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يحل فريق ليفربول بقيادة نجمه الأول المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره فريق فولهام في مباراة مصيرية اليوم بالنسبة لرفقاء يورجن كلوب مدرب الريدز ستقوده للمركز الأول حال تحقيق الانتصار وعلى الجانب الآخر فريق فولهام في مباراة اليوم لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب ويحتل فريق فولهام المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد سبع عشرة نقطة من 30 مباراة حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في خمس مواجهات وتلقى الهزيمة في إحدى وعشرين مباراة وكان فريق ليفربول قد فاز في اخر مبارياته امام بيرنلي 4-2 ، مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الاحد 17-3-2019 في البريميرليج.

وكالعادة سيعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز ليفربول في مباراة اليوم على الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وأحد هدافي البريميرليج برصيد ستة عشرة هدفا حتى الآن وكذلك السنغالي ساديو ماني المتوهج في الفترة الأخيرة والذي قاد الريدز للتأهل لدوري أبطال أوروبا على حساب فريق بايرن ميونيخ الألماني بعدما سجل نجم السنغال هدفين والبرازيلي فيرمينو السويسري شاكيري لقيادة الفريق للفوز ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول وفولهام في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 2 ، بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام بدون تقطيع على قناة beIN SPORTS HD 2 .

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