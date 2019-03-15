سيلفيا نبيل تنعي ضحايا نيوزيلاندا: "أسوأ شيء قتل الناس أثناء تعبدهم"

نعت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا.



وقالت النائبة سيلفيا نبيل: "ننعي ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابى بمسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، حادث مفجع، ربنا يرحمهم".



وأضافت سيلفيا نبيل: "أسوأ شىء هو قتل الناس في وقت تعبدهم، وهم عزل ولم يرتكبوا أي شيء لإيذاء أي إنسان".



وطالبت النائبة سيلفيا نبيل الجميع بالتصدى لظاهرة التطرف الفكري الذي اجتاح العالم.