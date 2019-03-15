"الحرية المصري" يبدأ ندواته للتعريف بالتعديلات الدستورية

بدأ حزب "الحرية المصري" برنامجه الترويجي حول أهمية التعديلات الدستورية، من خلال أولى ندواته عن ضرورة التعديلات وما ستعود به من نفع على المواطنين، داعيًا الجميع للمشاركة من أجل الوطن.



وقامت أمانة التدريب والتثقيف بالحزب، بقيادة ماجد طلعت، بعقد أولى ندواتها للحديث عن أهمية التعديلات الدستورية، بحضور أعضاء أمانة محافظة الجيزة برئاسة يوسف خطاب، أمين الحزب بالمحافظة، وطارق عطيتو، أمين التدريب بالجيزة، وأعضاء الأمانة هناك.



وتطرقت الندوة للتعريف بالدستور وأهميته كعقد منظم للعلاقة بين الشعب والدولة والسلطات بعضها البعض، وظروف وضع دساتير مصر بداية من دستور 1882 إلى دستور لجنة الخمسين في 2014، والتعديلات التي تمت خلال عمر الدساتير المصرية، وكيف أن هذه التعديلات كانت لتواكب ظروف البلد وأيضا لتلبية متطلبات كل مرحلة.



وشملت الندوة الحديث عن تجارب بعض الدول مع الدستور وكيفية تعاملهم مع فكرة تعديل الدستور كشىء طبيعي وقد يحدث كل سنة كما في البرازيل إذا تطلبت الظروف ذلك، وكيف غيرت الدول الديموقراطية دستورها عشرات المرات من أجل مصلحة شعبها.



كما ساهمت الندوة في شرح المواد المراد تعديلها والتي طرحها أعضاء البرلمان، والتي تستهدف مصلحة الوطن وتعلي من قيم الاعتراف بجهود المرأة وتخصص لها كوتة داخل البرلمان، وترسيخ قيم المواطنة والاعتراف بدور الشباب كمحرك رئيسي لأي عملية سياسة سامحة لهم بالتواجد داخل البرلمان.



ونوهت الندوة إلى أن التعديلات لم تغفل دور المصريين بالخارج ولا ذوى الإعاقة في نهضة البلد وأعطتهم الحق في التمثيل وأيضا العمال والفلاحين الذين هم عصب كل حراك سياسي، أما عن مدة الرئاسة والتي من المزمع أن تكون 6 سنوات فهي من أجل مزيد من الاستقرار وإعطاء الرئيس فرصة لجني ثمار التنمية التي يعمل عليها ولاستكمال مسيرة التطور التي بدأها.