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الجمعة 15/مارس/2019 - 01:23 ص

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

نجم الزمالك يحتفل
نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو
dostor.org/2553161

احتفل محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، بعقد قرانه على الفنانة الشابة دنيا الحلو، والشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، في حفل عائلي قبل سفر الفريق الأبيض، اليوم الجمعة، إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة نصر حسين داي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وحرص عدد كبير من لاعبي الزمالك على تقديم التهنئة لمحمد عنتر في تلك المناسبة قبل سفر البعثة البيضاء بالجزائر.

وكان محمد عنتر قد احتفل بخطوبته على دنيا الحلو في شهر فبراير الماضي، بأحد المراكب النيلية في منطقة المعادي.

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو
بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو
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