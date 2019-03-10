بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا goal

تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد 10-3-2019.

بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا goal

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا، التي تقام على استاد برج العرب، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 9 مساءً.

بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا goal

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، في حين يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد نقاط 6.