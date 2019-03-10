تنطلق اليوم الأحد 10 مارس 2019 مواجهة قوية بين فريق ليفربول ونظيره بيرنلي، في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.









خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، على ملعب أنفيلد اليوم الأحد 10 مارس 2019.







