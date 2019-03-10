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الأحد 10/مارس/2019 - 12:27 م

محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | LiveHD7 | beIN SPORTS | mo salah

محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | LiveHD7 | beIN SPORTS | mo salah

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2547174

محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | LiveHD7 | beIN SPORTS | mo salah

تنطلق اليوم الأحد 10 مارس 2019 مواجهة قوية بين فريق ليفربول ونظيره بيرنلي، في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19. 


خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، على ملعب أنفيلد اليوم الأحد 10 مارس 2019. 


وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 2.

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