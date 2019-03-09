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السبت 09/مارس/2019 - 05:56 م

بث مباشر الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر بتاريخ 09-03-2019 دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر بتاريخ 09-03-2019 دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الاهلي وفيتا
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الدستور لايف يقدم لمتابعيه خدمة البث المباشر يلا شوت مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي ليوم السبت 9-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا.

كورة ستار موعد مشاهرة مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونجولي

 

وتنقل قناة بي ان سبورتس 1 مباراة الأهلي وفيتا كلوب يوم السبت في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة ويسبقه أستوديو تحليلي.

 

مباريات الجولة الخامسة ستنطلق مساء الجمعة حيث يستضيف الإسماعيلي فريق مازيمبي على ملعب الإسماعيلية في تمام الساعة 6.00.

 

ويدخل الأهلي اللقاء متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يأتي فريق سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم شبيبة الساورة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وأخيرا فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

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لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب اليوم السبت

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