يلا شوت يوتيوب الأسطورة bein sport شاهد الزمالك الأرض بث مباشر بترو اتلتيكو الأنجولي today live

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قال أكد بيانكي المدير الفني لفريق بترو اتليتكو : في تصريحات اعلامية له قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم أن الزمالك سيكون بمثابة بوابة رئيسية للعبور ألى دور الثمانية في البطولة الكونفيدرالية





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