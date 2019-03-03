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الأحد 03/مارس/2019 - 02:42 م

يلا شوت يوتيوب الأسطورة bein sport شاهد الزمالك الأرض بث مباشر بترو اتلتيكو الأنجولي today live

يلا شوت يوتيوب الأسطورة bein sport شاهد الزمالك الأرض بث مباشر بترو اتلتيكو الأنجولي today live

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يلا شوت يوتيوب الأسطورة bein sport شاهد مباراة الزمالك  الأرض بث مباشر الزمالك وبترو اتليتكو 
يلا شوت يوتيوب الأسطورة bein sport شاهد مباراة الزمالك  الأرض بث مباشر الزمالك وبترو اتليتكو 

قال أكد بيانكي المدير الفني لفريق بترو اتليتكو  : في تصريحات اعلامية له قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم أن الزمالك سيكون بمثابة بوابة رئيسية للعبور ألى دور الثمانية في البطولة الكونفيدرالية

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يلا شوت يوتيوب الأسطورة bein sport شاهد مباراة الزمالك فى الكونفدرالية بث مباشر الزمالك وبترو اتليتكو 

 

يلا شوت يوتيوب الأسطورة bein sport شاهد الزمالك فى الكونفدرالية بث مباشر الزمالك وبترو اتليتكو 
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بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتليتكو  لايف

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