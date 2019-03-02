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السبت 02/مارس/2019 - 05:36 م

كورة ستار - Star مباراة لاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر يلا شوت kora live

كورة ستار - Star مباراة لاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر يلا شوت kora live

مشاهدة مباراة الاسماعيلي
مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر
الدستور مباشر
dostor.org/2537495

الاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر يلا شوت kora live، يذكر أن مباراة الأسماعيلي اليوم هي لقا مؤجل من تاريخ الثاني عشر من شهر فبراير الماضي، وذلك بعد العقوبة التي تعرض لها الدروايش من قبل الكاف على خلفية مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي، قبل أن يتراجع الكاف عن قراره ويعلن مواصلة الفريق لمشواره القاري هذا الموسم.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد شباب قسطنطينة في مباراة نارية يدخل الإسماعيلي بقيادة مدربه البلجيكي سيدومير مباراة اليوم وهو قادم من تعادل مع طلائع الجيش بالدوري ويحتل ثامن ترتيب البطولة المحلية مشاهدة مباراة الإسماعيلي على بي ان سبورت.

أما فريق الاسماعيلي فحاله أصعب من فريق شباب قسنطينة، الدراويش يدخلون هذه المباراة رافعين شعار لابديل عن الفوز، فالخسارة أو التعادل تعني أن فرص تأهل الفريق للدور المقبل قد انعدمت، خاصة وأن الفريق جمع نقطة وحيدة فقط خلال ثلاث مباريات.

موعد مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة
وقد تقرر أن تُجرى أحداث مباراة الاسماعيلي أمام فريق شباب قسنطينة الجزائري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمسية السبت، حيث ستبدأ صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يلتقي مساء يوم السبت فريقا الاسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري في مباراة هامة لكلا الفريقين من أجل المنافسة على التأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شباب قسنطينة الجزائري يدخل هذه المباراة محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، متساوياً في عدد النقاط مع فريق مازيمبي الكنغولي، إلا أن الفريق الجزائري لعب 3 مباريات فقط إلى الآن، وفي حال فوزه أو تعادله مع الاسماعيلي مساء السبت سيكون الفريق قد أعتلى عرش المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة
هذا وسيتم بث مباراة شباب قسنطينة الجزائري عبر شاشة القناة الجزائرية الأرضية، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات bein sports.


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