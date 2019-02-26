محمد صفوت يودع منافسات بطولة دبي للتنس من دور الـ32

ودع المصرى محمد صفوت منافسات بطولة دبي للتنس من الدور الـ 32، عقب خسارته أمام القبرصى ماركوس باجداتيس بمجموعتين مقابل مجموعة 6-4 و3-6 و4-6.

وينتظر اللاعب القبرصى فى الدور المقبل "الـ16" الفائز من مباراة الكرواتى مارين شيليتش والفرنسى جايل مونفيس التى ستقام اليوم الثلاثاء.

وصعد اليابانى كي نيشيكوري للدور الثاني، عقب فوزه على الفرنسى بينوا بيير بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3.

ويواجه اليابانى فى الدور المقبل البولندى هيبرت هركاتش الذي أطاح بدوره بالفرنسي كورنتن موتي بمجموعتين بواقع 6-3 و7-5.

وعبر الروسى دانييل ميدفيديف لنفس الدور بعد تغلبه على الليتواني ريكاردس بيرانكس بمجموعتين بواقع 6-3 و6-3 ليواجه فى الدور المقبل الأمريكى دينيس كودلا الذى أطاح بدوره بالإيطالى ماتيو بيرتيني بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 2-6 و7-5 و7-5.

وفاز البيلاروسى إيجور جيراسيموف على الهولندى روبن هاسه بمجموعتين بواقع 7-6 و7-6...وينتظر جيراسيموف الفائز من مباراة الاسترالى ماثيو إيبدن واليونانى ستيفانوس تستسيبس التى ستقام اليوم.