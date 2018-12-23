Kingdom Two Crowns ليس عليك أن تحكم بمفردك

تعتبر لعبة Kingdom واحدة من أشهر ألعاب المحاكاة، فمنذ صدورها فى 21 أكتوبر 2015 حصلت على العديد من الجوائز، وحازت على العديد من الإشادات النقدية خاصة رسومات وموسيقى اللعبة، فهى مبنية على تصميم ثنائي الأبعاد مرسوم بتقنية البكسل آرت، أما هدف اللعبة فهو بناء وإنشاء مملكة بينما تحاول النجاة من مختلف الأعداء الذين سيحاولون الإستيلاء على تاج شخصية اللعبة.

وخلال الأيام القليلة الماضية صدرت النسخة الثالثة من اللعبة لأنظمة Windows وMac، Nintendo Switch وXbox One، والتى تحمل عنوان Kingdom Two Crowns، وتم تضمينها ميزات جديدة في اللعبة، مثل سيناريو الفوز الجديد، ومستوى تقني إضافي، وأدوار جديدة للمواطن، وشريحة محلية واتصال عبر الإنترنت يسمح للاعب الثاني بالتسابق والخروج من أي لعبة، إضافة للصوت المميز.

وأيضا ميزة جديدة تتمثل فى مستحضرات تجميلية تمنح اللاعبين المزيد من الخيارات لتعكس شخصيتهم، وأيضا تغيير الحاجز الصغير بين الشاشتين في splitscreen اعتمادًا على عصر التكنولوجيا في مملكة اللاعب.

أما وضع الحملة فيجعل اللعبة تبتعد عن كونها شبيهة بالمروج، وسيكون لدى اللاعب حملة مناسبة لإنقاذ المملكة من الجشع. أما فقدان التاج فلن يعيد التقدم بالكامل، وسيبدأ الملك حكمًا جديدًا في نفس المملكة إذا كان على الجزيرة الأولى، أو من مملكة الجزيرة السابقة إذا كان في أي جزيرة أخرى. وسوف يستمر اللاعب في الحفاظ على تجارب شبيهة بالطراز الكلاسيكي.

أما دورة المواسم الحقيقية فستنهى إشكالية الشتاء بلا نهاية، وستتكرر الفصول. وهناك طريقة للحفاظ على القارب الخاص باللاعب أثناء التنقل بين الجزر من خلال تدمير نوع من "النمو الجشع" وبناء منارة.

أما ما يعرف بالنظام الأحيائي فيتيح توسيع اللعبة بتحديثات ما بعد الإصدار التي ستغامر بدراسة المناطق الأحيائية الغريبة في جميع أنحاء العالم، ولكل منها أنماط وميزات فريدة.

وهناك أيضا وضع "إنساكات جديدة" ويعنى أن الشخص يمكنه تحويل مزرعة تمت ترقيتها بالكامل إلى مستقر، مما يسمح بتخزين عدة حوامل بين الجزر، وآخر قادر على إضافة قرن على حائط تم ترقيته بالكامل والذي يستدعي (عند منحه عملة) كل وحدات قتالية هناك.

ويستطيع اللاعبون صنع قنبلة وإرسال قواتهم إلى بوابة لتدميرها بشكل دائم على جزيرة معينة. هذا يوقف الجشع للخير.

أما الفائدة الأولى والأكثر وضوحًا للتعاون فهي أن ضعف المساحة يمكن استكشافها في يوم واحد إذا ما ترك شخص واحد وترك الآخرون إلى اليمين. وإذا كان أحد اللاعبين قصيرًا في بناء برج حراسة أو حائط، فمن السهل حدوث بعض التغيير في طريقه.

وفي حالة سرقة أحد اللاعبين لا تنتهي اللعبة. ولا يستطيع اللاعب الذي لا يمتلك شيئًا أن يبني أي شيء، ولكن لا يزال بإمكانه جمع العملات الذهبية وتسليمها إلى الحاكم المتبقي.

لكن تقديم تجربة اللعب التعاونية تعنى أنه ليس على اللاعب أن يحكم بمفرده، فيمكن للملوك الآن الاختيار بين تجربة فردية منفردا أو التماس المساعدة من صديق، والعمل معا.