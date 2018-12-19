تفاصيل انخفاض حجم العمالة فى شركة الدلتا للصلب

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل انخفاض حجم العمالة في شركة الدلتا للصلب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.



وأضاف التقرير، أن حجم العمالة وصل إلى 876 عاملًا خلال العام المالى 2016-2017 فيما كان حجم العمالة 924 عاملًا خلال العام المالي 2015-2016.



وذكر التقرير أن حجم العمالة وصل إلى 988 عاملًا خلال العام المالى 2014-2015.



وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى دعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليًا فى إطار زيادة ربحية الشركات، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.