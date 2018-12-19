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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:23 م

"زيدان" يتلقى عرضا لتدريب مانشستر يونايتد

الفرنسي زين الدين
الفرنسي زين الدين زيدان
وكالات
dostor.org/2441639

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تلقى عرضا لتولي المسؤولية الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية أن زيدان لم يرد بعد على العرض الإنجليزي، ولكنها أكدت أنه يخطط على أي حال لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وطالب ادوارد ودوارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، زيدان بقبول تحدي تدريب النادي الإنجليزي الكبير، حيث قال: "زيزو جاهز لقبول التحدي رغم أنه يفضل تولي مسؤولية الفريق في يونيو وليس الآن".

وأوضحت الصحيفة أن زيدان كان يأمل بشدة في تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي أو المنتخب الفرنسي الأول، ولكن يبدو أن حلمه لن يتحقق في الوقت الراهن أو على المدى القصير، حيث أن ماسيميليانو أليجري يبلي بلاء حسنا على رأس القيادة الفنية للنادي الإيطالي، كما أن ديدييه ديشان توج لتوه بلقب بطولة كأس العالم، مما يمنحه دفعة قوية للاستمرار في منصب المدير الفني للديوك لفترة أطول.

وكانت شركة المراهنات البريطانية ويليام هيل قد رفعت سقف المراهنة على تولي زيدان المهمة الفنية لمانشستر يونايتد إلى 3 يورو مقابل كل يورو يتم الرهان به على تحقق هذه الفرضية.

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