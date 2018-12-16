القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
الثقافة
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:14 م

اليوم.. "فنون الكتابة" يتناول أعمال الروائي الأفغاني خالد حسيني

فنون الكتابة
فنون الكتابة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2437798

تتناول حلقة اليوم الأحد من برنامج "فنون الكتابة" على شاشة قناة النيل الثقافية أعمال الروائي الأفغاني خالد حسيني، في ضيافة الحلقة الناقد الأدبي د. محمود الضبع – أستاذ النقد الأدبي بجامعة قناة السويس.

خالد حسيني كاتب وطبيب أفغاني أمريكي ولد في 4 مارس 1965 في كابل في أفغانستان.

روايته الأولى عداء الطائرة الورقية تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعا لمدة 4 أسابيع. أما روايته الثانية ألف شمس ساطعة تصدرت قائمة صحيفة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعا لمدة 21 أسبوع و49 أسبوع لأفضل غلاف فني، وصلت مبيعات كلتا الروايتين إلى 38 مليون نسخة على الصعيد الدولي.

في عام 1970 انتقل وعائلته إلى إيران، حيث كان والده يعمل في سفارة أفغانستان في طهران، ثم عادت عائلة حسيني إلى كابول في عام 1973.

في عام 1976، حصل والده على وظيفة في باريس، فرنسا وانتقلت العائلة إلى هناك،كانوا غير قادرين على العودة إلى أفغانستان بسبب الثورة في ساور، وبعد مرور سنة على الغزو السوفياتي لأفغانستان، طلبت العائلة حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة وجعل إقامتهم في سان خوسيه، كاليفورنيا عام 1980.

تخرج من مدرسة الاستقلال العليا في سان خوسيه في عام 1984 والتحق بجامعة سانتا كلارا، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء في عام 1988. في العام التالي، دخل جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، كلية الطب، حيث حصل على الدكتوراه في عام 1993. مارس مهنة الطب لأكثر من عشر سنوات، حتى عام ونصف العام بعد إصدار سباق الطائرة الورقية.

هو حاليا المبعوث للنوايا الحسنة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. عمل جاهدا على توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من خلال مؤسسة خالد حسيني، وقد استلهم مفهوم المؤسسة من رحلة إلى أفغانستان في عام 2007 مع المفوضية العليا للاجئين، يعيش في ولاية كاليفورنيا الشمالية مع زوجته رويا وطفليهما.

صدر له 4 روايات: "عداء الطائرة الورقية" 2003، "ألف شمس ساطعة" 2007، "ورددت الجبال الصدى" 2013،"صلاة البحر" 2018.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

"إعلامي رئاسة الوزراء" يكشف أرقامًا جديدة عن قطاع البترول خلال 2018

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

ads
الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

ألبومات الصور

فرحة الجالية المصرية فى النمسا بوصول الرئيس السيسي

السيسي يزور الكلية الحربية.. ويلتقي الطلبة (صور)

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

نجم الساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (manchester united) في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال فى مهام وظيفته

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

مورينيو: مهمتنا اليوم هى إيقاف محمد صلاح

كشكول

رئيس المنوفية الأزهرية يلتقي ممثلي اتحاد الطلاب والطالبات بالمنطقة

انفوجراف .. 10 خطوات تساعد الطلاب علي التميز بـ«التعليم عن بعد»

«تعليم كفر الشيخ» يكشف نسبة العجز للمعلمين بالمدارس

نجاح القافلة الطبية العلاجية التدريبية لأطباء جامعة عين شمس بالعاصمة السودانية الخرطوم

نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل الإعلامي عصام يوسف

الأمصار

بسبب بيكيه.. اتهامات التهرب الضريبي تلاحق "شاكيرا"

الشرارة الأولى لانتفاضة العرب.. تونس تحيي ذكرى ثورة "الياسمين"

إسرائيل غاضبة من اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لها

الإسورة الحمراء.. لماذا ارتداها وليّ عهدالسعودية وأبوظبي؟

دراسة أمريكية: الجيش الوطني أكثر المؤسسات ثقة لدى الليبيين

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

بمناسبة إعلان الإمارات 2019 عاما للتسامح.. «الشامسي»: مسار جديد للتأكيد على قيم الانفتاح والحوار

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. انتهاك آخر لبيانات العملاء

اليابان: ما يقرب من 82 % من مرضى السرطان يعملون أثناء تلقيهم العلاج

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

اكتشاف بروتين لمكافحة فيروس إيبولا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎