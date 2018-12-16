اليوم.. "فنون الكتابة" يتناول أعمال الروائي الأفغاني خالد حسيني

تتناول حلقة اليوم الأحد من برنامج "فنون الكتابة" على شاشة قناة النيل الثقافية أعمال الروائي الأفغاني خالد حسيني، في ضيافة الحلقة الناقد الأدبي د. محمود الضبع – أستاذ النقد الأدبي بجامعة قناة السويس.



خالد حسيني كاتب وطبيب أفغاني أمريكي ولد في 4 مارس 1965 في كابل في أفغانستان.



روايته الأولى عداء الطائرة الورقية تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعا لمدة 4 أسابيع. أما روايته الثانية ألف شمس ساطعة تصدرت قائمة صحيفة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعا لمدة 21 أسبوع و49 أسبوع لأفضل غلاف فني، وصلت مبيعات كلتا الروايتين إلى 38 مليون نسخة على الصعيد الدولي.



في عام 1970 انتقل وعائلته إلى إيران، حيث كان والده يعمل في سفارة أفغانستان في طهران، ثم عادت عائلة حسيني إلى كابول في عام 1973.



في عام 1976، حصل والده على وظيفة في باريس، فرنسا وانتقلت العائلة إلى هناك،كانوا غير قادرين على العودة إلى أفغانستان بسبب الثورة في ساور، وبعد مرور سنة على الغزو السوفياتي لأفغانستان، طلبت العائلة حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة وجعل إقامتهم في سان خوسيه، كاليفورنيا عام 1980.



تخرج من مدرسة الاستقلال العليا في سان خوسيه في عام 1984 والتحق بجامعة سانتا كلارا، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء في عام 1988. في العام التالي، دخل جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، كلية الطب، حيث حصل على الدكتوراه في عام 1993. مارس مهنة الطب لأكثر من عشر سنوات، حتى عام ونصف العام بعد إصدار سباق الطائرة الورقية.



هو حاليا المبعوث للنوايا الحسنة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. عمل جاهدا على توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من خلال مؤسسة خالد حسيني، وقد استلهم مفهوم المؤسسة من رحلة إلى أفغانستان في عام 2007 مع المفوضية العليا للاجئين، يعيش في ولاية كاليفورنيا الشمالية مع زوجته رويا وطفليهما.



صدر له 4 روايات: "عداء الطائرة الورقية" 2003، "ألف شمس ساطعة" 2007، "ورددت الجبال الصدى" 2013،"صلاة البحر" 2018.