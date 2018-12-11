القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:34 م

GunWorld: Xbox One Edition القتال على طريقة الثمانينات

GunWorld: Xbox One
أحمد الجهينى
dostor.org/2431931

GunWorld: Xbox One Edition لعبة جديدة صدرت خلال الأيام الماضية، تصفها الشركة المطورة بأنها رسالة حب إلى ألعاب الأكشن 8 بت، وأنها تكريم لكل شيء عظيم خاص بتصميم الألعاب الكلاسيكية وأبطال الألعاب في ثمانينيات القرن العشرين.

النسخة الأولى من هذه اللعبة حملت اسم GunWorld وصدرت فى 16 نوفمبر 2014 وصدرت لأنطمة OS، Windows 7 ولأنها تستلم ألعاب الثمانينات فهى لعبة قتال بسيطة وفيها يخوض اللاعب القتال ويمكنه إكمال سلسلة من المستويات بأي ترتيب يختاره، واستخدام أسلحة جديدة. ومع كل قطعة جديدة من المعدات توجد خيارات إضافية.

اللعبة تناسب من سن 12 عامًا فيما فوق، ويمكن مشاهدة اللعبة على الرابط التالى:
https:www.youtube.comwatch?v=Z0dyABuMumk

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