القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:19 م

الباز يجيب: لماذا لا تخشى الأنظمة العربية من انتقال عدوى"السترات الصفراء"؟

الباز يجيب: لماذا
محمود عرفات
dostor.org/2429701

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"،  المُذاع على فضائية "المحور" عددًا من الفيديوهات التي ترصد نهب كبرى المحلات التجارية في فرنسا أثناء احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.

كما استعرض "الباز"، بعض الصور التي ترصد قيام أصحاب المحال ببناء أسوار خشبية أمام محلاتهم لحمايتها من التكسير والنهب، كما فعل المصريون خلا ثورة 25 يناير.

وعلق "الباز" على أحداث باريس قائلًا: "إن الأنظمة العربية ليست كما يروج الإعلام المعادي، مرعوبة وتحبس أنفاسها مما يحدث في باريس لأن التاريخ يدور دورته، الدول العربية أخذت دورتها، وأدركت الشعوب العربية بأن أعمال الفوضى والتظاهر والتخريب، لن تحل أي مشكلات، كما أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة لا يمكن أن تكون حلًا لمشكلات المجتمع، وأن العمل هو الحل الوحيد لحل المشكلات".

واستطرد أن الإعلام المصري يعالج احتجاجات فرنسا بأريحية شديدة دون خوف أو قلق ويعرض كافة المشاهد والصور من باريس.

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