"رياضة النواب" تبحث مع أشرف صبحى خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس اللجنة، 3 اجتماعات موسعة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



وتطرق الاجتماع الأول والثانى للاستماع لرؤية الوزارة وخطتها المستقبلية للنهوض بالشباب والرياضة والتغلب على التحديات الموجودة وكذلك إنجاز المهام والتطلعات التى تستهدفها اللجنة.



وتطرق الاجتماع الثالث لمناقشة خطتى الإدارة المركزية للرقابة والمعايير والوقوف على السياسية المستقبلية لإدارة المركزية للأداء الرياضي.



وخلال اللقاء أكد رشاد، أن اللجنة تستهدف عمل منظومة رياضية متكاملة تنعدم فيها السلبيات ونستطيع من خلالها مجابهة المنظومات الرياضية الدولية، وخاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لذلك.



وأوضح أن عمل اللجنة أيضا يعتمد على خلق مناخ عام من التواصل وتبادل الرؤى والأفكار بين كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق بحيث ينعدم العمل الفردى والانتصار لرأى على حساب الآخر.



ومن المقرر أن تستأنف اللجنة غدا الإثنين، اجتماعاتها الخاصة بمناقشة الإثار المترتبة على قانون رقم 79 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار وذلك من خلال جلسة استماع تعقدها اللجنة مع عدد من أساتذة كليات التربية الرياضية.



كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات أخرى يوم الثلاثاء المقبل، بحيث يتضمن الاجتماع الأول والثانى مناقشة توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع أحد الشركات لتطوير 15 استاد بحق انتفاع لمدة 15 عاما، ويتضمن الاجتماع الثالث استئناف مناقشات آثار قانون الرياضة وذلك بحضور نقابة المهن الرياضية وفروعها.

