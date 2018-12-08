القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
منوعات
السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:40 م

"Subnautica".. متعة الحياة بين الشعاب المرجانية

Subnautica.. متعة
أحمد الجهينى
dostor.org/2427819

هبطت في عالم مليء بالمحيطات، والطريق الوحيد الذي يجب أن تسلكه هو الغوص، ففي محيطات "سوبنوتيكا" ستجد الكثير من الشعاب المرجانية الضحلة المغمورة بالشمس، وخنادق البحر العميق الغادرة، وحقول بركانية، وأنهار تحت الماء ذات إنارة بيولوجية.

فقم بإدارة إمداد الأكسجين الخاص بك أثناء استكشاف غابات عشب البحر، والهضاب، والشعاب المرجانية، ونظم الكهوف المتعرجة.

"إن المياه تعج بالحياة: بعضها مفيد والكثير منه ضار"، وهذا هو موضوع لعبة المغامرات الجديدة Subnautica التي صدرت خلال هذا الأسبوع، والتى تعمل على Xbox One والتى تتيح للاعب تجربة فريدة في أعماق الماء، حيث يبحث فى الأعماق عن الماء والطعام، ويمكنه تطوير المعدات التي يحتاجها لاستكشاف الأعماق.

كما يمكنه جمع الموارد من المحيط كالسكاكين والأضواء ومعدات الغوص والمراكب المائية وأشكال أخرى من الموارد الأكثر ندرة، مما يتيح له صياغة عناصر أكثر تقدمًا.

كذلك يستطيع اللاعب بناء قواعد فى قاع البحر، مع ضرورة الاهتمام بسلامة بدنه كلما زاد العمق والضغط، واستخدم قاعدته لتخزين الموارد، وإيقاف المركبات، وتجديد إمدادات الأوكسجين أثناء استكشاف المحيط الشاسع.

موضوعات متعلقة

بالصور.. الإنقاذ البحري تطلق حملة لنظافة أعماق البحر في الغردقة

أفضل 5 مناطق للغوص في البحرالأحمر والأجمل عالميًا

مهندس لبناني يغرق مركبات للجيش في البحر لإنقاذ الأسماك

المالديف تُعلن افتتاح أول متحف شبه مغمور فى العالم

اقرأ أيضًا
منذ شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أكثر من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 4 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

جامعة الأزهر تسمح لـ"الهلالي" بالظهور الإعلامي بشرط الالتزام

"الصحة": علاج 68 ألف مواطن مجانًا من خلال 58 قافلة طبية

التموين: الصناعات الغذائية تمثل 14% من الناتج المحلى

بدء الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018-2019 بالجولة 16

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

محمد الباز يفضح أكاذيب الإخوانى محمد ناصر فى "90 دقيقة"

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2018-2019 بالجولة 16

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

محمد الباز يفضح أكاذيب الإخوانى محمد ناصر فى "90 دقيقة"

كشكول

التربية الرياضية بالإسماعيلية تتصدر بطولة الجمهورية بالمرحلة الإعدادية

جامعة الأزهر تشكل لجنة "نواب الجامعة" بمدن فرع أسيوط

قيادات البحيرة الأزهرية تلتقي أولياء أمور طلاب معهد الشعبة الإسلامية

وكيل الإسكندرية الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية بمعهد الشعبة الإسلامية

‎" الزناتى": المعلمين لن تتوانى فى الدفاع عن حقوق أعضائها

الأمصار

تحالف سائرون العراقي يكشف تفاصيل قانون الخدمة الإلزامية

جامعة نيويورك تٌُلبي مبادرة طالبة إسرائيلية بمقاطعة بلادها

مقتل منفذي هجوم دير الأنبا صموئيل الإرهابي بمحافظة المنيا "صور"

الشرطة البلجيكية تعتقل 100 متظاهر من "السترات الصفراء"

حكومة انتقالية بقيادتهم.. مطالب للحوثي صادمة أشعلت الخلافات من جديد

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

"Subnautica".. متعة الحياة بين الشعاب المرجانية

"Storm Boy".. إنقاذ البجع والبحارة على شواطئ أستراليا

"SteamWorld Dig 2".. إنقاذ صديق بين ركام المناجم

الصحة

علماء صينيون يطورون مادة لتجديد الجلد في حالات الحروق الواسعة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎