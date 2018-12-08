"Subnautica".. متعة الحياة بين الشعاب المرجانية

هبطت في عالم مليء بالمحيطات، والطريق الوحيد الذي يجب أن تسلكه هو الغوص، ففي محيطات "سوبنوتيكا" ستجد الكثير من الشعاب المرجانية الضحلة المغمورة بالشمس، وخنادق البحر العميق الغادرة، وحقول بركانية، وأنهار تحت الماء ذات إنارة بيولوجية.



فقم بإدارة إمداد الأكسجين الخاص بك أثناء استكشاف غابات عشب البحر، والهضاب، والشعاب المرجانية، ونظم الكهوف المتعرجة.



"إن المياه تعج بالحياة: بعضها مفيد والكثير منه ضار"، وهذا هو موضوع لعبة المغامرات الجديدة Subnautica التي صدرت خلال هذا الأسبوع، والتى تعمل على Xbox One والتى تتيح للاعب تجربة فريدة في أعماق الماء، حيث يبحث فى الأعماق عن الماء والطعام، ويمكنه تطوير المعدات التي يحتاجها لاستكشاف الأعماق.



كما يمكنه جمع الموارد من المحيط كالسكاكين والأضواء ومعدات الغوص والمراكب المائية وأشكال أخرى من الموارد الأكثر ندرة، مما يتيح له صياغة عناصر أكثر تقدمًا.



كذلك يستطيع اللاعب بناء قواعد فى قاع البحر، مع ضرورة الاهتمام بسلامة بدنه كلما زاد العمق والضغط، واستخدم قاعدته لتخزين الموارد، وإيقاف المركبات، وتجديد إمدادات الأوكسجين أثناء استكشاف المحيط الشاسع.