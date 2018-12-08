"SteamWorld Dig 2".. إنقاذ صديق بين ركام المناجم

أصدرت شركة "Image & Form" لعبتها الجديدة "SteamWorld Dig 2"، وهى لعبة منصات مغامرة ثنائية الأبعاد، والإصدار الرابع في سلسلة ألعاب "SteamWorld" والتكملة المباشرة لـ"SteamWorld Dig 2013".



وتم إصدارها لـ"Nintendo Switch، Microsoft Windows وMacOS وLinux، PlayStation 4 وPlayStation Vita".



تدور أحداث اللعبة بين أحداث SteamWorld Dig وSteamWorld Heist بعد اختفاء روست في نهاية SteamWorld Dig، حيث تسافر صديقته "دوروثي" وهى روبوت إلى مدينة El Machino للتعدين للبحث عنه، وعلى طول الطريق تجد "فين" الذي ينضم إلى دوروثي كملاح.



وأثناء البحث في المناجم تصادف دوروثي مجموعة من البشر بقيادة روزي، التى تزعم أن هناك آلات غامضة تسبب الزلازل.. تذهب دوروثي لتدمير هذه الآلات، ولتكتشف أن روزي قد كذبت عليها، وأن هذه الآلات قام "روست" ببنائها لمنع روزي من الاستفادة من مصدر طاقة قوي للتخلص من جميع الروبوتات.. وتتمكن دوروثي من هزيمة روزي وانقاذ روست، لكن مصدر الطاقة يصبح غير مستقر، ويقوم "فين" بحل هذه المشكلة، وتنجح دوروثي من الهروب مع "روست" على صاروخ مع سكان El Machino الآخرين قبل انفجار الكوكب.



وبينما تستكشف الروبوتات الفضاء من أجل إقامة حضارة جديدة، تظل دوروثي متفائلة بأنها سيتم لم شملها مع فين.



وتقوم اللعبة على سيطرة اللاعبين على "دوروثي".. ومثل اللعبة الأصلية فإن أسلوب اللعب ينطوي على استكشاف ألغام كبيرة تحت الأرض، والهروب من مخلوقات معادية، وإيجاد موارد مختلفة أيضا، بينما يقوم اللاعب بحفر طريقه إلى الأسفل.



ومع التقدم في اللعبة يمكن لدروثي أن تكتسب قدرات وأسلحة جديدة مثل قنابل الضغط، والخطّاف وذراع هوائية يمكن أن تخترق الصخور.. ويمكن تداول أي موارد يتم العثور عليها مقابل النقود في عالم مراكز الألعاب، حيث يمكن للاعب تحديث صحته وأسلحته وقدراته.

وكل الأسلحة لديها- أيضًا- امتيازات التفعيل عن طريق تثبيت الترقيات، ومع المزيد من الترقيات تصبح اللعبة متاحة إما عن طريق زيادة مستوى اللاعب عن طريق قتل الأعداء أو إكمال المهام، أو عن طريق العثور على القطع الأثرية المخبأة في المناجم.