"إسكان البرلمان" تكشف قيمة المخالفات بقانون التصالح فى البناء

قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة حددت قيمة المخالفات بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتوافق مع الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الجزئية كانت محور خلاف كبير بين البرلمان والحكومة، لأن اللجنة كانت ترى أن توحيد قيمة المخالفة على جميع المناطق يمثل ظلمًا اجتماعيًا على المواطنين، فالمخالفة في منطقة الزمالك لا يجب أن تتساوى مع مخالفة في منطقة شعبية أو عشوائية.



وكشف "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن القيم التي تم الاستقرار عليها في القانون الجديد، وهي 800 جنيه على المتر للمخالفات التي توجد في نطاق القاهرة الكبرى، و600 جنيه على المتر في المحافظات والأحياء الداخلية التي ترتقي فقط مستوى الشعبية داخل الأقاليم المختلفة بالمحافظات.